Al festival di Sanremo standing ovation per Mattarella

SANREMO, 07 FEB - Pubblico dell'Ariston in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica al festival. Mattarella ha preso posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali del teatro accompagnato da un lungo applauso della sala. ''Vorrei che cantassimo tutti insieme". Gianni Morandi invita tutto l'Ariston a intonare con lui l'inno di Mameli, in onore della presenza in sala all'Ariston del presidente. L'occasione è la celebrazione dei 75 anni della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con la mano sul cuore. Standing ovation finale, anche per l'orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d'onore.

