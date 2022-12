Al Golden di Palermo le atmosfere dei Pink Floyd con gli Inside Out

Nessun dubbio sull'impronta lasciata dai Pink Floyd, repertorio e concerti veri happening, espressione di musicalità, tecnologia, ispirazione.

Il globo sonoro è saturo di band che ne fanno il verso, porgendo un'offerta inverosimile, invadente, esigue quelle che hanno dipinto la scena di Gilmour, Mason, Waters, non calpestando l'opera della formazione britannica.

In Sicilia si muove un gruppo, "Inside Out', da anni a suonare, centellinare, distillarne le alchimie, concerti assemblando sul palco turnisti già al servizio dei signori titolari di "The Dark Side of Moon", Gary Wallis e Durga McBroom, ottenendo vari sold out nei live fin quà realizzati.

Venerdi 23 dicembre al Teatro Golden di Palermo, il classico appuntamento prenatalizio a rappresentare un capitolo storico nella sua interezza, "Animals", disco di indubbio fascino, lontano dalla popolarità ricevuta da altri paragrafi, puntualmente suonati durante l'esibizione.

Il concerto è realizzato da Gaetano Vicari per "In The Spot Light".

