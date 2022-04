Al Massimo l'omaggio senza tempo ai Queen

La leggenda cita di trionfi, aneddoti, racconti simil documentari, appartenenze interamente sostenuti dalla figura di Freddie Mercury.

"The Queen", una carovana senza latitudini geografiche fotografata sulla via del viaggio, senza l'ombra dell'interruzione, il trascorso proiettato sul presente, le mille icone idolatrate su quanto tracciato dal leader della band britannica.

Il ricorso alla memoria vive attraverso il filo dei gruppi intenti a suonare la musica della regina, "In The Spotlight", etichetta di produzione specializzata nella contaminazione del tributo, omaggia con un concerto sinfonico, "Queen At Theatre" - venerdì 29 aprile Teatro Al Massimo di Palermo, un repertorio esente dalla scadenza temporale, aggiungendo la presenza del soprano Anita Venturi, il tenore Alberto Profeta, il primo violino Davide Rizzuto, il corpo di ballo della compagnia di Stefania Cotroneo, la voce narrante dell'attore Cesare Biondolillo.

L'incasso della serata, sarà parzialmente devoluto all'Associazione Siciliana Medullolesi Spinali (che si occupa della raccolta aiuti umanitari per l'Ucraina).

