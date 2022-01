Al Musco di Catania “Bufalino 100. Un'estate felice”

Dopo la riapertura affidata al “San Giovanni Decollato” di Giuseppe Castiglia, primo appuntamento stagionale della tradizione, al teatro “Angelo Musco” tocca adesso al cartellone del contemporaneo. Sabato 8 (alle 21) e domenica 9 gennaio (alle 18) sarà infatti in scena “Bufalino 100. Un’estate felice”, diretto da Giampaolo Romania.

Lo spettacolo è un libero adattamento, a cura di Andrea Traina, da “Argo il cieco. Timido abbozzo di sceneggiatura” di Gesualdo Bufalino. Un omaggio alla celata ironia del grande scrittore siciliano, all’umorismo più recondito del suo intenso sguardo indagatore della realtà e delle relazioni umane. In scena Salvo Purromuto, Salvo Giorgio, Giuseppe Ferlito, Marco Comitini, Anita Indigeno e Leandra Gurrieri.

“Nella nostra ricerca - spiega Giampaolo Romania - abbiamo puntato, anche attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, sulla grande ironia di Bufalino. Nel farlo abbiamo voluto mettere in scena una rappresentazione più moderna per scoprire quanto l’omaggio ad un grande uomo scrittore come è Gesualdo Bufalino raggiunga sempre alti livelli in qualsiasi contesto o tempo lo si rappresenti”.

“Ciò che ho trovato più interessante nel libro di partenza - aggiunge Andrea Traina - non è il cosa, cioè la vicenda in sé, ma il come, ovvero quell’analisi interiore dell’autore, i suoi interrogativi nei confronti dei suoi stessi personaggi. Lo scopo finale del romanzo non è quindi il racconto degli eventi che hanno come sfondo gli anni Cinquanta, ma è quello di ricreare l’illusione di un ricordo”. Il cartellone del teatro contemporaneo tornerà al Musco dal 27 al 30 gennaio con lo spettacolo “Token”, una produzione Teatro Mobile Catania e Gags, con Giovanni Arezzo, Francesco Maria Attardi, Francesca Ferro, Alessandro Idonea e con Bruno Torrisi.

