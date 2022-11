Al Palacatania il ritorno dell'intramontabile "Notre Dame de Paris": 13 repliche (e con turni pomeridiani)

L'appuntamento per salutare il bagno di folla è fissato per l'11 novembre, dopo i sold out per le dodici repliche a Palermo, arrivano le tredici previste al PalaCatania.

Venti anni di vita senza alcuna scalfitura, il tempo ad osservare questa allegra brigata di giovanotti stagionati, capeggiati da Giò Di Tonno e Lola Ponce, ad ondeggiare sulla storia concepita da Riccardo Cocciante.

In scena, oltre le canoniche serali con inizio alle 21.00, le pomeridiane nei due weekend, durante la permanenza nel capoluogo etneo, precisamente:

12 Settembre ore 16.00

13 Settembre ore 17.00

19 Settembre ore 16.00

20 Settembre ore 17.00

Unica giornata di sosta il 14 novembre.

