Al Sicilia Jazz Festival anche Leonardo Lodato con “Nel Confine tra Mare e Cielo. 12 musicisti siciliani si raccontano”

Al Sicilia Jazz Festival 2022 presenti anche giornalisti e scrittori di fama internazionale, tra questi Leonardo Lodato. Appuntamento al JazzVillage per “Incontri al Jazz Club” venerdì 01 luglio alle ore 19.30 ad ingresso gratuito, dove Lodato presenterà il suo volume “Nel Confine tra Mare e Cielo. 12 musicisti siciliani si raccontano”.

L’evento “Incontri al Jazz Club” è un focus su alcuni momenti off all’interno del Festival curati dal Centro Studi del Brass Group, diretto da Domenico Cogliandro, a cui ha collaborato anche Rosanna Minafò, presenti tra l’altro con Lodato all’incontro. Il volume, inserito nella collana “Giornalismo e società” della Domenico Sanfilippo Editore, in quest'occasione esce con un doppio editore. Infatti, la partnership della DSE con CNI Compagnia Nuove Indye, permette al libro, già pubblicato e distribuito in abbinamento al quotidiano La Sicilia, è adesso distribuito su tutte le piattaforme digitali sia in versione cartacea (con un significativo restyling, che in versione kindle, disponibile in tutto il mondo). E' inoltre possibile ascoltare gratuitamente sul sito lasicilia.it il podcast realizzato dall'attrice Valeria Contadino che ha “riletto” e interpretato un capitolo di “Cielo, la mia musica!”. Il confine tra mare e cielo è lieve. Acqua e aria si confondono. Quanto influiscono la luce del sole, il suo calore, nell'essere siciliani? E, ancor più, quanto conta se si è musicisti? E il cielo, soprattutto, come lo vede chi suona, chi canta, chi compone? Per dare una risposta a queste domande (e a tante altre), Leonardo Lodato, giornalista del quotidiano di Catania “La Sicilia”, capo servizio di Cultura e Spettacolo, ha intervistato 12 musicisti siciliani. Quasi un calendario che, mese dopo mese, artista dopo artista, scandisce il nostro cammino tra le pieghe di chi l'arte la fa. Interviste, tutte inedite, fuori dai canoni del giornalismo di routine, quando si è chiamati, da un lato a domandare e dall'altro a rispondere, soltanto di un nuovo disco o del tour imminente. Stavolta, Bob Salmieri, Andrea Cantieri, Caterina Anastasi (Babil On Suite), Compagnia D'Encelado Superbo, Giuseppina Torre, Lello Analfino (Tinturia), Marian Trapassi, l'ex Denovo Mario Venuti, Paolo Buonvino, i Pupi di Surfaro, Roberta Finocchiaro e Rosalba Bentivoglio si sono prestati a questo gioco, a stendersi sul lettino dello psicanalista o, addirittura, a lasciarsi andare nel segreto del confessionale. Ognuno con i propri vizi e le proprie virtù, con i propri sogni, con le proprie certezze e con i propri desideri. La prefazione del libro è curata da un vero e proprio “extraterrestre” della musica: il tastierista dei francesi Rockets, Fabrizio Quagliotti che, negli anni Ottanta, con i suoi compagni di viaggio, ha conquistato l'Italia decretando il successo dello Space Rock.

L’autore

Leonardo Lodato, giornalista, è capo servizio Cultura e Spettacolo del quotidiano “La Sicilia” di Catania. Ha cominciato la sua carriera collaborando alle pagine del quotidiano del mattino di Palermo “L'Ora”, per poi trasferirsi a Catania dove ha prima collaborato all'emittente televisiva Antenna Sicilia e, poi, entrando a fare parte della redazione del quotidiano “La Sicilia”. La musica è la sua grande passione insieme al mare (è un subacqueo “profondo”). Ha ideato, per conto dell'azienda italiana Vulcan, un piatto per batteria denominato “Sonar”, esposto di recente al NAMM show, la più importante fiera di strumenti musicali degli Stati Uniti, nel quale, con la collaborazione degli artigiani turchi che lavorano per conto di Vulcan, è riuscito a riprodurre il tradizionale suono del sonar dei sottomarini. “Cielo, la mia musica!” è il suo secondo libro dopo “Storie di Uomini e di Navi - Un'avventura chiamata Veniero” (Ed. La Mandragora), scritto a quattro mani con il collega di immersioni Guido Capraro. Di recente è uscito, per CNI Compagnia Nuove Indye, “Pensiero Viola”, scritto insieme alla cantante, pianista e compositrice Viola Nocenzi.

Ad animare il JazzVillage anche quest'anno anche le Marching Brass Street Band che ogni pomeriggio dal 25 giugno al 5 luglio scorreranno lungo le aree pedonali del centro storico di Palermo, uno tra i più estesi d’Europa, per far respirare aria di musica e note in jazz. In programma tantissimi concerti dei residenti nei siti dedicati al JazzVillage.

Gli abbonamenti per i dodici concerti del teatro di Verdura, per i concerti delle sedi del Village ed i biglietti delle singole esibizioni sono disponibili su www.bluetickets.it. Costo dell’abbonamento al Teatro di Verdura a partire da 90€, biglietti singoli al Teatro di Verdura a partire da 10€, abbonamento rassegna completa Village 30€, abbonamento giornaliero Village 10€.

