Al Verano sulle tracce di Gassman e Nicolini

ROMA, 29 OTT - Un ciclo di 33 eventi gratuiti, articolati in 8 giornate, tra visite guidate a tema (arte, storia, cinema, letteratura) e 3 eventi speciali nei giorni della Commemorazione dei Defunti: saranno passeggiate culturali da non perdere quelle che dal 29 ottobre al 13 novembre renderanno il cimitero monumentale del Verano un luogo non solo in cui poter ricordare i propri cari, ma anche dove arricchire la propria conoscenza alla scoperta del patrimonio storico, artistico e naturalistico della Capitale. Tanti gli eventi interessanti presenti nel programma organizzato per questo autunno da Roma Capitale, con l'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, e AMA, a cominciare da "Effimeri ed Eterni, tra spazio pubblico e palcoscenico", un percorso (nell'ambito delle Passeggiate tra i Ricordi) in omaggio a due protagonisti che hanno segnato la vita culturale di Roma e del Paese: Renato Nicolini, a 10 anni dalla sua scomparsa, che in qualità di Assessore alla Cultura (1975-1986) ideò e realizzò l'Estate Romana, e Vittorio Gassman, il grande mattatore del teatro e del cinema Italiano, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. Anche il verde, con le specie botaniche più importanti e secolari, sarà protagonista grazie alle visite dal titolo "Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano", curate e condotte da agronomi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, pensate per valorizzare il cimitero storico della Capitale come bene paesaggistico, sintesi di natura, storia e architettura. Il 30 ottobre e l'1 e 2 novembre la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale dedicherà un omaggio speciale al Maestro Ennio Morricone, nel repertorio dei tradizionali appuntamenti dei "Concerti al Quadriportico", mentre nei giorni 1, 6, 13 novembre l'itinerario "Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana" sarà arricchito dalla partecipazione dell'Accademia Nazionale di Danza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA