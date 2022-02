Alcune scene de "La ragazza di Corleone" saranno girate ad Aspra

La borgata marinara di Aspra è stata scelta come set per le riprese di alcune scene della fiction targata Mediaset che andrà in onda su Canale 5 «La ragazza di Corleone» del registra Mauro Mancini. Attrice protagonista Rosa Diletta Rossi che veste i panni de "La ragazza di Corleone" che porta il peso del suo cognome, proveniente da una famiglia mafiosa, ma che prova a distaccarsi in tutti i modi da un destino che sembra già scritto, destinata a diventare un’antieroina. Nella fiction, in chiave moderna e popolare, si tutelano e valorizzano le identità, tradizioni e realtà locali, pur all’interno dell’orizzonte della globalizzazione. Le riprese sono iniziate lo scorso novembre a Roma e Milano e si concluderanno nel mese di febbraio 2022 in Sicilia a Palermo e nella frazione marinara di Aspra.



