Alkantara Fest, il 20 in concerto la salentina Alessia Tondo

Con la sezione Alkantara Off, Alkantara Fest 2022 debutta mercoledì 20 luglio da Zo Centro culture contemporanee di Catania, con il concerto della cantante salentina Alessia Tondo, voce del Canzoniere Grecanico Salentino. La Tondo a Catania presenta il suo progetto solista che ha portato nel 2021 all’album “Sita”. L’Alkantara Fest, festival internazionale di folk e world music giunto alla XVIII edizione, è organizzato dall’associazione Darshan con la direzione artistica di Mario Gulisano. Il concerto di Alessia Tondo inaugura anche la sessione estiva 2022 di Raizes World Music Fest, la rassegna di musiche dal mondo di Zo Centro culture contemporanee di Catania.

Dall'infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico Salentino, la 31enne Alessia Tondo è una delle voci più significative del panorama pugliese. È stata lanciata dai Sud Sound System, a soli 13 anni è diventata voce solista dell'Orchestra della Notte della Taranta (ha duettato con tutti gli ospiti e con i maestri come Mauro Pagani, Goran Bregovic, Giovanni Sollima, Phil Manzanera, Carmen Consoli, Raphael Gualazzi), ha collaborato con l'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna, i Radiodervish, Ludovico Einaudi (per il quale ha scritto il testo di “Nuvole bianche”) e Admir Shkurtaj. Nel 2015 entra a far parte del Canzoniere Grecanico Salentino, dal 1975 il più importante gruppo di musica popolare pugliese.Alessia Tondo a Catania avrà l'occasione di far conoscere in concerto il suo nuovo lavoro “Sita” uscito lo scorso anno.

Dopo Alessia Tondo, l’Alkantara Fest vivrà un evento speciale, in calendario giovedì 21 luglio, al Platamone di Catania con La Piccola Orchestra Popolare del cantautore vicentino Luca Bassanese, per la prima volta dal vivo in Sicilia.

Il festival vero e proprio inizia il 26 luglio al Pigno di Pisano, frazione di Zafferana Etnea, con il concerto del Canzoniere Grecanico Salentino.

Di seguito il programma:

Mercoledì 27 luglio, h 21

Proiezione cortometraggio: "Qu'importe si les bêtes meurent" di Sofia Alaoui (24' Marocco, 2020)

ALKANTARA TRIBES (world) con artisti e ospiti del festival in concerto

Giovedì 28 luglio

COLLETTIVO FORRO' TZIGANO (IT/FR/SP/PT) – La Cisternazza, h 18:30

BANDADRIATICA – world stage, h 21

KOSZIKA (HU) – Nufolk stage, h 22

YOSONU – Kaki stage, h 24

Venerdì 29 luglio

Yoga e risveglio muscolare con Emanuela Ladu & Riccardo Gerbino – Avocado stage, h 9

Workshop di Forrò Tzigano: Entrare nel suono con Lise Dauvois – Avocado stage, h 10

Open mic – Kaki stage, h 13

Workshop di Forrò Tzigano: Danzare assieme con Lise Dauvois – Avocado stage, h 15-16:30

Workshop di Forrò Tzigano: Pratica forrò libera con musica live – Avocado stage, h 16:30-18

CIRCO RAMINGO – La Cisternazza, h 18:30

ENZO RAO-SHAMAL – world stage, h 21

CICO MESSINA – Nufolk stage, h 22

Tarantella Night – Kaki stage, h 24

Sabato 30 luglio

Yoga e risveglio muscolare con Emanuela Ladu & Riccardo Gerbino – Avocado stage, h 9

Workshop di Contact Impro: Class + Jam con Daniele Sardella – Avocado stage, h 10

Open mic – Kaki stage, h 13

Workshop di Forrò Tzigano: Impro forrò con Constança Morais – Avocado stage, h 15-16:30

Workshop di Forrò Tzigano: Libera la tua danza con Constança Morais – Avocado stage, h 16:30-18

ETHNO SICILY (EU) – La Cisternazza, h 18:30

NAKED (RS) – world stage, h 21

RACHELE ANDRIOLI – Nufolk stage, h 22

Jypsyjobs Dj set in Radio Kreole {gumbe~ semba~funana} – world stage, h 24

Domenica 31 luglio

Escursione: Etna, con Anima Munti – partenza da Zafferana etnea, h 9

Ecstatic Dance con Jypsyjobs & Eye Drive live set{tevoci, live dubbing soundz from sevenspaces}, h 10

Open mic – Kaki stage, h 13

Workshop per famiglie: KidiMpro con Stefania Milazzo – Avocado stage, h 15 bambini 5-7 / h 16 bambini 2-4

Workshop di Balfolk: Danze balcaniche con Roberto Pesce – Avocado stage, h 17

CIRCOZOO con Ezio Scadurra – La Cisternazza, h 18:30

SAVANA FUNK (IT/MA) – world stage, h 21

NUFOLK COLLECTIVE (EU) – Nufolk stage, h 22

DAVIDE LIVORNESE & RICCARDO GERBINO – Kaki stage, h 24

Alkantara Party: martedì 2 agosto – Viagrande, La Terra di Bo’, h 21

Degistazione vini e prodotti tipici, musiche e danze dal vivo con COLLETTIVO FORRO' TZIGANO

