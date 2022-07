All'asta da Christie's primo Nft di un'opera d'arte fisica

ROMA, 22 LUG - Il certificato digitale di proprietà del dipinto PX4882E di Skygolpe è stato battuto oggi all'asta Trespassing III curata da Ronnie K. Pirovino e dai dipartimenti Prints and Multiples e Post-War and Contemporary Art di Christie's. Lo annuncia la casa d'aste precisando che il certificato digitale, e con esso l'opera d'arte fisica, è stato aggiudicato al collezionista 33nft per 69 mila 300 dollari. Il compratore 33nft è una leggenda in questo settore: mantiene sempre l'anonimato e possiede oltre 1000 NFT rari, tra cui alcuni diversi pezzi unici di artisti di talento. Ritenuto tra i principali artisti del panorama Nft, l'italiano Skygolpe ha caratterizzato la sua ricerca artistica, pensata per superare i confini comunemente esistenti fra NFT, arte digitale e arte fisica, con iconici ritratti senza volto, esposti in tante fiere e musei da Art Basel Miami, al Museum of Contemporary Digital Art (Moco) di Amsterdam, dal Museo della Permanente a Milano al Decentral Pavilion di Venezia. "Quella di oggi è una tappa molto importante per il mio percorso artistico incentrato sull'unione dei due mondi: fisico e digitale.- commenta oggi l'artista - Si tratta della prima vendita a Christie's del certificato di autenticità sotto forma di un NFT, di un dipinto fisico PX4882E. L'acquirente del certificato NFT riceverà anche l'effettivo dipinto fisico come conseguenza del suo acquisto. Un metodo innovativo nel mondo delle aste d'arte che ritengo possa aprire la strada a un cambiamento radicale nella mentalità e nei comportamenti dei futuri artisti e collezionisti e che può essere esportato in molti altri settori". Christie's, sottolinea a sua volta la casa d'aste, "ha introdotto gli NFT sul palcoscenico del mercato globale delle aste nel marzo 2021, e come prima casa d'aste internazionale a vendere una NFT di un'opera d'arte puramente digitale dell'artista Beeple, così come Trespassing ha sempre puntato sull'innovazione e sull'incrocio tra arte e tecnologia ottenendo risultati da record per artisti come Katherine Bernhardt, Edgar Plans, e Trespassing III presenta opere in diverse categorie di nomi importanti come KAWS, Banksy e Invader".

