ROMA, 20 GEN - I Maneskin tornano come superospiti al Festival di Sanremo nella serata di giovedì 9 febbraio: l'annuncio di Amadeus, ospite al Tg1 delle 20 insieme con la band - assente Ethan - che ha appena pubblicato il nuovo album Rush! e che è candidata ai Grammy Awards 2023, in programma a Los Angeles il 5 febbraio, nella categoria Best New Artist.

