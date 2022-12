Amadeus, Salmo ospite a Sanremo la prima e l'ultima sera

ROMA, 18 DIC - Il rapper Salmo sarà ospite al prossima festival di Sanremo (7-11 febbraio) nella prima e nell'ultima serata: lo ha annunciato Amadeus al Tg1 delle 20. "Posso confermare che ci sarà lo splendido parco galleggiante della nave Costa Smeralda - ha spiegato il direttore artistico e conduttore in collegamento - e annunciare che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l'ultima sera". Di Salmo ospite a Sanremo si era parlato già nel 2020, ma l'artista aveva declinato l'invito: "non me la sento", aveva spiegato nelle stories su Instagram.

