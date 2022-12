ROMA, 04 DIC - Dalla finalissima di Sanremo Giovani saranno sei i cantanti che accederanno all'Ariston fra i Big: lo ha annunciato Amadeus in diretta al Tg1 delle 13.30. In totale, dunque, con i 22 artisti annunciati al Tg1 delle 13.30, i cantanti in gara saranno 28.

