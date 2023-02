Amadeus, venerdì nessun superospite

SANREMO, 06 FEB - "Venerdì non ci saranno superospiti, perché ogni cantante ha già un superospite. E sul palco ci saranno almeno 56 artisti, un numero mai raggiunto prima credo". Amadeus, nella prima conferenza stampa del festival di Sanremo, spiega che non annuncerà nomi a sopresa per la serata del venerdì, quella dei duetti, già particolarmente affollata. Il direttore artistico è poi tornato sul suo concetto di superospite: "Per me sono i cantanti in gara. Perché la forza di un festival è vedere Gianni Morandi e Massimo Ranieri in gara come l'anno scorso o Giorgia e Ultimo quest'anno. O anche Lazza che avrebbe potuto benissimo farne a meno. Quando vedo che accettano con entusiasmo di venire in gara per me questa è la vittoria della canzone italiana. E' vero che c'è un'unica canzone che vince, ma nell'arco dell'anno possono farlo tutte". Amadeus ha poi rivendicato anche la scelta di avere ospiti italiani gli over 70, nonostante la presenza dei Maneskin. "Nessuno può smentirmi: loro sono una band internazionale".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA