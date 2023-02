Amadeus, Zelensky? Domani avremo una risposta dall'ambasciatore

SANREMO, 05 FEB - "Domani avremo una risposta dall'ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa accadrà". Così Amadeus, in collegamento da Sanremo con Che tempo che fa, ha risposto a una domanda di Fabio Fazio che chiedeva conferma della presenza in video del leader ucraino Volodymyr Zelensky, prevista nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio. "Sanremo - ha detto ancora il direttore artistico parlando delle polemiche che hanno preceduto questa edizione - non è vero festival se non accade qualcosa, fa parte della storia".

