Andrea Bocelli torna al Teatro Antico di Taormina con l'Orchestra Coro Lirico Siciliano

La magia della voce di Andrea Bocelli in uno dei teatri antichi più affascinanti al mondo. Il celebre tenore toscano l’1 settembre 2023 sarà al Teatro antico di Taormina con il suo emozionante spettacolo. Bocelli sarà accompagnato dall’Orchestra Coro Lirico Siciliano, con alcune guest star, in un repertorio di celebri arie d’opera e delle sue hit più famose.

Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina. «Il concerto di Andrea Bocelli sarà un evento straordinario, come lo fu quello del 2019, quando arrivarono spettatori da ogni parte del mondo - dichiara il sindaco Mario Bolognari - La città di Taormina, oltre all’onore di accogliere un simbolo del bel canto italiano, ne riceverà un aiuto per la promozione del territorio e delle sue strutture turistiche».

