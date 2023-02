Angelo Duro sarà ospite a Sanremo: cosa aspettarsi dal provocatorio comico palermitano

Angelo Duro sarà il super ospite comico della seconda serata del Festival di Sanremo, in onda dal prossimo martedi. Stamattina, all'interno di “Viva Rai2”, il talk show di Rosario Fiorello, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato la presenza del comico palermitano durante la serata del mercoledi.

Una anteprima che ha spiazzato tutti, Angelo Duro, infatti, è un comico “particolare”. Con la sua comicità dissacrante, ha sdoganato i tipici stereotipi del comico ed ha colpito nel segno con il suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze.

La cosa che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il carattere. È il suo essere rissoso, scontroso, respingente, a renderlo unico. Con un atteggiamento del genere, sembrerebbe difficile empatizzare con una platea invece, lui ci riesce. Il pubblico lo ama per questa sua schiettezza e gli concede, e permette, di dire qualunque cosa. O anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca, perché sì, lui, ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo.

Angelo Duro, la scorsa estate, è stato protagonista per una serata “sold out” all'anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana. Due ore di comicità travolgente. Se da una parte c'è stata una platea “tutta esaurita” ad accoglierlo, dall'altra c'è stata una città di Catania che non ha gradito il comico palermitano.

Nei giorni prima dello show a Zafferana, infatti, Angelo è stato censurato. Duro per invitare i catanesi ad andare ad assistere all’unica tappa siciliana del suo spettacolo “Da Vivo”, aveva scelto di far posizionare dei “maxi” manifesti con la scritta “Buongiorno Catania, vi auguro una bellissima giornata di merda”. La parte finale di questo “augurio”, però, non è proprio piaciuta a qualcuno. In quasi tutti i manifesti affissi in giro per Catania, infatti, è stata posizionata una striscia colorata che ha “trasformato” la frase in “Buongiorno Catania, vi auguro una bellissima giornata”. Lui, che non ha gradito questa censura, quando è arrivato a Zafferana si è “vendicato”. Con un simbolo fallico, Angelo Duro ha voluto “ringraziare” i catanesi. Prima lo ha pubblicato sui suoi canali social e poi, con una bomboletta, lo ha disegnato su tutti i suoi manifesti in giro per Zafferana Etnea.

