Anna Galiena al Donnafugata di Ragusa con Shakespeare

Secondo appuntamento in cartellone per la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa con "Coppie e doppi" di e con Anna Galiena, in scena il 29 e 30 dicembre alle 20,30. L’attrice rivisita, adatta e interpreta alcuni tra i più rappresentativi dialoghi di Shakespeare, dando vita a 10 personaggi che interagiscono e dialogano tra loro. Così come preannuncia il titolo, porta in scena il dualismo dell’essere umano, il buono e il cattivo, il maschile e il femminile, creando uno scambio, un dialogo ed un’interazione tra le parti che permette allo spettatore di assistere ad un percorso di esplorazione di tale dualità.

I testi di Shakespeare, autore molto amato, studiato ed interpretato da Anna Galiena, sono stati tradotti e adattati dalla stessa attrice. Lo spettacolo «Coppie e doppi» ha debuttato con grande successo in Francia, e dopo il fermo subito a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, continua a riscuotere molto consenso nei teatri italiani.



