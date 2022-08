Anne Heche, l'annuncio della famiglia "E' cerebralmente morta"

ROMA, 12 AGO - Anne Heche, l'attrice statunitense vittima venerdì scorso di un terribile incidente stradale è cerebralmente morta. E' l'annuncio della famiglia riportato dai media internazionali. "Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva" ha detto a Deadline un rappresentante della famiglia. In queste ore si starebbe valutando la possibilità di donare i suoi organi: "È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali", fa sapere sempre la famiglia. Fino a quando non sarà stabilito se sia possibile donare gli organi che non sono rimasti danneggiati nell'incidente e nell'incendio che ne è seguito, Heche continuerà comunque a respirare grazie ad un ventilatore. L'incidente risale allo scorso 5 agosto, Heche, 53 anni, si è schiantata a bordo della sua Mini Cooper contro una casa a Lo Angeles. Subito dopo l'auto ha preso fuoco. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Già il 9 agosto il portavoce dell'attrice aveva annunciato un ulteriore peggioramento, spiegando che l'attrice era in uno stato di coma. In seguito all'incidente era stata anche indagata per guida in stato di ebbrezza, i test tossicologici avrebbero rivelato la presenza nel suo sangue di cocaina. La Heche, ex compagna del'attrice Ellen DeGeneres, e' conosciuta per il suo ruolo nella soap opera 'Another World', 'Destini' in Italia, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991 e ha recitato in numerosi film degli anni '90, tra cui 'Six Days, Seven Nights', 'Donnie Brasco' e 'I Know What You Did Last Summer'.

