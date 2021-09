Arisa "sfida" anche la pioggia: concerto confermato

Nonostante il temporale abbia fatto temere l'annullamento o un ulteriore rinvio dell "Ortica special tour " di Arisa già previsto per il 2 agosto nell'ambito della kermesse "Etna in scena", l'assessore al turismo Salvo Coco e l'organizzazione Olimpo eventi di Peppe Truscia hanno confermato che stasera (salvo pioggia torrenziale) il concerto si terrà come previsto alle ore 21, 30 all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana.

Il tour prende il nome dal singolo omonimo, un testo scritto dalla cantante lucana di Pignola in provincia di Potenza in napoletano e in italiano che parla d'amore e l'ortica è la pianta che a contatto col nostro corpo lo fa bruciare. A spiegare bene il perché di questo paragone con la pianta è stata la stessa Arisa: "'Ortica è una canzone che parla d'amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand'ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l'amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano». Arisa sul palco sarà accompagnata dal pianista Giuseppe "Gioni Barbera" e da Jason Rooney alla consolle canterà le canzoni che hanno fatto guadagnare alla cantante 4 dischi in platino: "Malamoreno", "La notte", "Meraviglioso amore mio "" Controvento". Con quest'ultimo nel 2014 ha vinto per la seconda volta Sanremo.

