Arriva Sky Glass, la nuova tv che integra i contenuti

ROMA, 15 SET - Arriva in Italia Sky Glass, il nuovo televisore lanciato dall'emittente satellitare che integra i diversi contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell'offerta Sky. "Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione - ha detto l'amministratore delegato di Sky, Andrea Duilio, in conferenza stampa a Milano -. Finiamo per passare più tempo a cercare un film, piuttosto che a goderselo. Sky Glass è un prodotto che semplificherà l'esperienza di visione e trasformerà la televisione in casa". Grazie alla tecnologia Glance, basta passare davanti allo schermo perché Sky Glass si accenda per mostrare i contenuti. Gli abbonati Sky che potranno anche trovare tutto il loro intrattenimento preferito nella propria Playlist, premendo il nuovo tasto "+" del telecomando sul programma che si desidera aggiungere. Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un click e guardarlo dall'inizio. Un'altra novità è che Sky Glass è una piattaforma pensata per essere usata semplicemente con la voce: agli abbonati Sky basta dire "Ciao Sky" e pronunciare, ad esempio, il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app. Tre i modelli di Sky Glass disponibili: quello da 43" a 697 euro, quello da 55" a 995 euro e quello da 65" a 1293 euro, disponibili anche a rate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA