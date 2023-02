Attore indigeno di Balla coi lupi arrestato per abusi sessuali

ROMA, 01 FEB - L'attore di Balla coi lupi Nathan Chasing Horse è stato arrestato per abusi sessuali dalla polizia di Las Vegas che lo accusa anche di essere il leader di una setta nota come The Circle. Lo riporta la Bbc. Gli investigatori hanno identificato almeno sei presunte vittime che risalgono ai primi anni 2000. L'abitazione di Nathan Chasing Horse, che si dice abiti con cinque mogli, è stata perquisita ieri a seguito di un'indagine della polizia durata mesi e iniziata dopo aver ricevuto una soffiata in ottobre. L'ex attore si era guadagnato una reputazione tra le tribù indigene degli Stati Uniti e del Canada come uomo di medicina che eseguiva cerimonie di guarigione e incontri spirituali. Adesso la polizia sospetta che abbia sfruttato la sua posizione di guaritore per commettere gli abusi, che secondo i documenti della polizia sarebbero avvenuti in diversi Stati, tra cui Montana, South Dakota e Nevada, dove Nathan Chasing Horse ha vissuto per circa un decennio. Alcune delle sue presunte vittime avrebbero avuto anche 13 anni. Una delle sue mogli gli sarebbe stata offerta come "regalo" quando aveva 15 anni, mentre un'altra è diventata moglie dopo aver compiuto 16 anni. L'uomo è anche accusato di aver registrato le aggressioni sessuali e di aver organizzato rapporti sessuali con le vittime per altri uomini che lo avrebbero pagato. Secondo la polizia, nel 2015 Chasing Horse è stato bandito da una riserva del Montana a causa delle accuse di traffico di esseri umani. Durante la sua carriera di attore, era noto soprattutto per il ruolo del giovane membro della tribù Sioux nel film di Kevin Costner del 1990

