Augusta, quando il nemico è la noia: in anteprima il cortometraggio "Luna"

Venerdì 21 ottobre alle ore 20 al Teatro comunale di Augusta sarà presentato in prima assoluta “Luna” il cortometraggio del giovane e talentuoso videomaker Francesco Fazio che ha avuto l’idea e ha scritto la sceneggiatura a quattro mani con Marco Zanti e lo ha diretto da vero professionista curandone il montaggio, le riprese sono state effettuate da Luigi Pitari, fotografo di scena Paolo Spinali. Il cast composto da Sarah Cristina, Isabella Piazza, Serena Tringali, Alessandro Buono, Giulia Serra,Sebastiano Longo, Giuseppe Gallitto, Francesco Mameli, Vittorio Patania, Rosario Avola, Alfredo Di Fazio.

La noia è il filo conduttore di questo corto. Non a caso il giovane regista lancia un messaggio ai giovani perchè stiano alla larga dalla noia, perchè la noia distrugge. Questo corto è ambientato in un paese di provincia in Sicilia durante una caldissima domenica d’estate. «Ho voluto racconatre – ha spiegato Francesco Fazio - come la noia e l’angoscia che segue alla noia determina quello stato in cui potresti fare tante cose e ti ritrovi a non volere fare nulla e produce quella sorta di apatia che ti porta all’insoddisfazione. Quando qualcuno si annoia il pensiero comune dice che il tempo passi lentamente, invece il tempo vola via e quando la giornata è terminata sei angosciato, perché non hai fatto nulla. Nel corto ho voluto rappresentare questo stato comune a tante persone, anziani e giovani. La noia porta a compiere atti assurdi».Avere dunque tantissime cose da fare e non fare nulla in un tempo scandito da un orologio che scandisce pure la noia. «Sembra che il tempo si prenda gioco di noi – dice una delle protagoniste - quando abbiamo tanto tempo a disposizione non riusciamo a fare nulla. Quando il tempo non è abbastanza abbiamo un sacco di cose a cui pensare..».

E ancora un’altra frase che invita alla riflessione: «Vorrei scappare via da tutto e da tutti e vorrei la luce della luna dentro un lampadario.. Vorrei tornare vergine per emozionarmi come la prima volta». Dunque è chiaro il messaggio: bisogna superare questo stato, uscire da questa sorta di catarsi nociva e vivere la vita con impegno, responsabilità, cercando il dialogo con gli altri e guardando dentro se stessi per scoprire la forza, l’energia, la vitalità che ti porta a realizzare progetti, a costruire il proprio futuro, a vivere al meglio la propria esistenza.Vivere e non lasciarsi consumare lentamente dalla noia. Queste e altre tematiche saranno trattate nel dibattito che seguirà alla proiezione del corto.L’evento imperdibile è stato organizzato da “Premiarte” e dalla sua presidente Teresa Casalaina in collaborazione con il Comune di Augusta. Tra i presenti anche il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e l’assessore Ombretta Tringali.





