Bagnasco Comedy: al via il talk show dedicato ai comici emergenti

Prende il via oggi, mercoledì 27 luglio, alle ore 21 "Bagnasco Comedy", il nuovo talk dedicato ai comici emergenti e che avrà come palcoscenico Piazzetta Francesco Bagnasco (PA). Sarà presentata da Emanuele Pantano, Chris Clun e Simone Riccobono, e sarà una serata comico/satirica in cui 3 comici si confrontano sugli argomenti più disparati, che spaziano dall'attualità a quelli più controversi.

Pubblicità

È uno show dissacrante, che cambierà ogni volta e si adatterà in base alle interazioni con il pubblico. Il tutto con un unico filo conduttore: la risata. L'ingresso è libero.

Il gruppo dei tre comedians, è stato creato da Emanuele Pantano, comedian, documentarista, sceneggiatore ed autore. Palermitano, classe 1982, inizia a 16 anni come autore, poi si laurea in Tecnica Pubblicitaria a Palermo e si specializza in Scrittura cinematografica e televisiva allo IED di Roma. I suoi documentari e reportage, tra il 2009 ed il 2011, sono andati in onda su Rainews, Current tv e Repubblica tv. In radio è stato autore di diversi format comici in onda su diversi network. Dopo aver organizzatore diversi workshop e rassegne, dal 2016 inizia a fare stand up comedy, fonda "stand up comedy Sicilia" e diventa membro del casta "stand up comedy" su Comedy Central. Ha portato i suoi spettacoli in tutta Italia con oltre 100 replice, si è esibito nei migliori contesti nazionali tra cui Zelig, il Teatro Parenti a Milano, il teatro Biondo di Palermo ed il carnevale di Venezia.



Christian Modica in arte Chris Clun si avvicina nel mondo del teatro all’età di 14 anni, facendo spettacoli a Palermo e provincia con la compagnia teatrale “Giovani e dintorni”. Nel 2017 inizia con la creazione di video comici per il web, dove tutt’ora continua riscuotendo successi e condivisioni. Ha interpretato svariati ruoli in vari video di vari comici del web come Roberto Lipari, I Respinti, I 4 Gusti, I Badaboom, e I Sansoni. Ha interpretato un ruolo durante il corto metraggio musicale “Le gout de l’aventure” di Jill is Lucky, girato a Parigi a Dicembre del 2015. Ritorna sul palco con il laboratorio teatrale “Taaac” di Tiziano Di Cara con una rassegna di spettacoli dal titolo “taaac comici cercasi” passando successivamente al laboratorio del “Sicilia Cabaret” sotto la direzione artistica di Matrange e Minafò, dove interpreta svariati personaggi come il “Robottino Palermitano” e “Il Parrucchiere”. Ma le soddisfazioni più grandi arrivano dal web dove i suoi video che mischiano ironia e denuncia sociale stanno spopolando. Nel 2020 ha fatto parte del cast nel film “Un pugno di amici” regia di Sergio Colabona che ha debuttato nella piattaforma Amazon Prime.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA