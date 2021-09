BellininFest, "Norma" in diretta su Rai5 dal Teatro Bellini di Catania

Una nuova produzione di Davide Livermore diretta da Fabrizio Maria Carminati: è Norma, il capolavoro di Vincenzo Bellini che Rai Cultura propone in diretta giovedì 23 settembre alle 21.15 su Rai5 dal Teatro Massimo Bellini di Catania, l città del compositore. L’opera, in scena proprio nel giorno dei 186 anni dalla morte del compositore catanese, è proposta nella nuova messinscena di Davide Livermore. Il regista di Torino, applaudito questa estate al Teatro Greco di Siracusa con Coefore / Eumenidi di Eschilo e al Rossini Opera Festival con Elisabetta, regina di Inghilterra, ha firmato le ultime tre inaugurazioni del Teatro alla Scala, dove ritorna anche per la prossima apertura di stagione con Macbeth di Verdi. Livermore cura anche le scenografie (insieme a Lorenzo Russo Rainaldi), con luci e costumi rispettivamente di Luigi Castro e Marianna Fracasso.

Norma è il fulcro dell’edizione 2021 del BellininFest, la rassegna multidisciplinare che per due mesi, dal 6 agosto al 6 ottobre, celebra in Sicilia il compositore catanese con opere, concerti sinfonici e da camera, spettacoli di danza e teatro, film e convegni. A dirigerla, sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini, è impegnato Fabrizio Maria Carminati, Direttore artistico del Festival catanese e del Teatro Bellini, che utilizzerà per la prima volta l’edizione critica dell’opera che Roger Parker sta realizzando per Ricordi. Il coro del Teatro Massimo è istruito da Luigi Petrozziello. Firma la regia televisiva Barbara Napolitano. Lo spettacolo è introdotto da Serena Scorzoni e Stefano Vizioli. Di primo piano il cast internazionale, capitanato dal soprano lituano Marina Rebeka nel ruolo del titolo. Applaudita al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala e alla Bayerische Staatsoper, ha collaborato con direttori come Riccardo Muti, Antonio Pappano e Zubin Mehta, dedicandosi a un vasto repertorio che spazia da Mozart a Verdi, da Rossini a Puccini, passando per Donizetti e Čajkovskij. Accanto a lei sono impegnati il tenore Stefan Pop (Pollione), il mezzosoprano Annalisa Stroppa (Adalgisa), il basso Dario Russo (Oroveso), il mezzosoprano Tonia Langella (Clotilde) e il tenore Saverio Pugliese (Flavio). Con la partecipazione straordinaria di Clara Galante nel ruolo di Giuditta Pasta.



