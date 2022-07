Black Eyed Peas infiammano Catania, fan in delirio

L'attesta è ormai finita. Oggi è il giorno dei Black Eyed Peas. L'iconica band americana è già a Catania fa ballare i fan provenienti da tutta Italia e dall'estero. Il concerto prodotto da Vivo Concerti ed organizzato da Giuseppe Rapisarda Management, è l'appuntamento estivo più prestigioso della musica live in Sicilia.

Il celebre gruppo hip hop americano ha scelto la Villa Bellini per l'unico appuntamento italiano. Da diverse ore, infatti, la città di Catania è stata letteralmente “invasa” dai fan provenienti da qualsiasi parte d'Italia e non solo. Tramite le piattaforme di vendita, infatti, è emerso che saranno presenti anche dei fan dalla Spagna, da Malta, dalla Francia, dalla Grecia ed anche dagli Stati Uniti d'America. La tappa di stasera è un' appuntamento imperdibile per gli appassionati della buona musica.

Per la musica che ha fatto la storia. La musica di qualità. Chiunque, stasera, sarà presente alla villa Bellini potrà dire “io c'ero”. E' un grande evento per Catania, per i catanesi e per tutto l'indotto che ruota intorno a questo evento. Tutta la zona adiacente alla villa Bellini è già pronta ad accogliere i Black Eyed Peas. Il celebre gruppo hip hop americano che stasera farà ballare i fans provenienti da tutta Italia e dall’estero vanta una carriera con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti e da poco ha pubblicato l’inedito “Don’t you worry”, in collaborazione con Shakira e David Guetta: si tratta della più alta nuova entrata della Classifica EarOne Airplay Radio nel giorno di uscita al #24 e attualmente al #4, registrando oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube dopo solo una settimana. I Black Eyed Peas hanno avuto il merito di mescolare elementi di hip hop, pop ed elettronica già dal 1995, incidendo canzoni radicate nella storia della musica contemporanea. “Translation”, l’ottavo album dei Black Eyed Peas, è stato certificato oro in Italia riscuotendo un successo a livello mondiale anche grazie a numerose collaborazioni, tra cui quella con J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga. Fiamme libere, C02, coriandoli e tanti effetti speciali per uno show imperdibile.

