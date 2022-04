Black Eyed Peas, unico concerto italiano a Catania

La contaminazione è stato il fattore primordiale nel processo divulgativo della musica.

Archiviate le folgoranti crescite avvenute per tre decenni, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, produttori, impiantisti del suono hanno virato su miscellanee ponendo l'hip hop in prima fila.

Alla consacrazione dei vari derivati delle scuole funkysoul, si sono alternati fenomeni momentanei legati alla breve durata di una stagione.

I "Black Eyed Peas", formazione mutante nella disciplina vocale, periodicamente ha incrociato i propri destini alle presenze femminili, probabilmente "Fergie" la più carismatica, riuscendo ogni qualvolta interessante una loro emissione discografica.

"Let's Get It Started", "Pump It Harder", "Where Is The Love?", "I Gotta Feeling", loro inni cosmopoliti, ascoltabili nell'unico concerto italiano il 28 luglio a Catania - Villa Bellini.

