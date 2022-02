Il fenomeno Blanco a Catania è già sold out, biglietti polverizzati in poche ore

A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati i biglietti per il concerto di Blanco a Catania, del 30 luglio alla villa Bellini, così come delle altre date estive del tour annunciate ieri, totalizzando oltre 170mila biglietti venduti.

Pubblicità



L’evento rientra nell’ambito della programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Non poche le proteste di chi è rimasto senza biglietto e la speranza, da parte di tanti, che i tagliandi, a questo punto, non vadano a finire nelle grinfie del secondary ticketing e venduti a prezzi gonfiati.

Anche se, sia il management dell’artista che i promoter, assicurano che le vendite dei biglietti, tutti nominali, si svolgono regolarmente e in piena trasparenza sui canali ufficiali e vengono monitorate costantemente. La speranza è che si riesca ad ampliare la capienza dei teatri o a realizzare una seconda data.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA