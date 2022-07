Bob Sinclair "abbraccia" Adrano e la Sicilia

Incredibile, ma vero. Bob Sinclar sta per arrivare in Sicilia, ed esattamente ad Adrano. Bob Sinclar è tra gli artisti più importanti ed apprezzati al mondo. Con la sua musica ha fatto ballare miliardi di persone in qualsiasi parte del nostro pianeta. Bob Sinclar è leggenda. Bob Sinclar è un mega evento per la nostra isola.

L'appuntamento live, promosso dal Comune di Adrano e da “Dal Vivo”, è per stasera, giovedi 21 luglio, alle ore 21 all'arena dell'Etna all'interno dell'Adrano Summer Festival. Bob Sinclar è una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro e collaborazioni con i più grandi nomi della musica internazionale. Il celebre dj francese, produttore di brani di fama mondiale che hanno fatto da colonna sonora alle estati degli ultimi anni come “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”,“Cinderella” e “Far l’amore”, trasformerà il palco dell’Arena dell’Etna di Adrano in una discoteca a cielo aperto animata dai suoi pezzi storici e sarà pronto a far danzare il pubblico siciliano con un mix di musica dance, house e funky, dopo tanti mesi di chiusure e limitazioni a causa della pandemia.

Per l'occasione, già da diverse settimane, sui social ci sono tanti gruppi organizzati da qualsiasi parte d'Italia. Sono previsti centinaia di pullman provenienti da tutto il nostro bel Paese. Bob Sinclar conta nove album in studio. Una raccolta discografica. Oltre 200 singoli di successo. Tra le varie collaborazioni mondiali, spiccano quelle nel 2011 e 2015. Bob Sinclar ha scelto di dare “nuova vita” a “Far l'amore” e “Forte”, due brani della meravigliosa ed unica Raffaella Carrà. Bob Sinclar, negli anni scorsi, è stato protagonista anche del cinema italiano. Grazie alla regia di Neri Parenti ha preso parte a “Vacanze di Natale a Cortina”. Tanta la beneficenza da parte di Bob Sinclar, nel 2014, ad esempio, ha pubblicato il singolo “Heart of Glass” per aiutare l'Unicef, in collaborazione con la modella Gisele Bundchen.

