Cannes: Forest Whitaker Palma d'Oro d'onore

ROMA, 05 MAG - Dopo Jodie Foster nel 2021, l'attore premio Oscar Forest Whitaker sarà l'ospite d'onore alla cerimonia di apertura del 75° Festival di Cannes. Dopo Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Léaud, Agnès Varda e Alain Delon, è la nuova Palma d'oro onoraria. "La mia prima volta, 34 anni fa, Cannes mi cambiò la vita" ha commentato Whitaker, che è anche inviato Unesco per la pace. For the Sake of Peace, diretto da Christophe Castagne & Thomas Sametin, prodotto da Whitaker, sarà proiettato in Special Screening mercoledì 18 maggio.

