Cannes: Tom Cruise festeggiato speciale 30 anni dopo

ROMA, 01 APR - Esattamente 30 anni dopo, il 18 maggio 2022, Tom Cruise tornerà al festival di Cannes dove ha fatto una sola apparizione, per Far and Away di Ron Howard, film di chiusura del 45° Festival. Quella sera, aveva assegnato la Palma d'oro al regista Bille August per il suo film 'Le migliori intenzioni'. Cruise tornerà, arriva da Cannes la conferma ufficiale alle indiscrezioni dei giorni scorsi, per Top Gun eroe Maverick di nuovo nelle sale di tutto il mondo. Cannes gli renderà un tributo eccezionale per i suoi successi di una vita. In quel giorno speciale, Tom Cruise avrà una conversazione sul palco con il giornalista Didier Allouch nel pomeriggio e salirà i gradini del Palais des Festivals per la proiezione serale di Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski. Top Gun: Maverick, sequel di Top Gun del 1986, vede di nuovo Cruise nei panni del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell. Diretto da Joseph Kosinski è in uscita il 25 maggio, distribuito da Eagle Pictures / Paramount Pictures Italia e il 27 maggio negli Stati Uniti.

