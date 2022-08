Capo Plaza, ecco le due tappe siciliane

Originario di Salerno Luca D'Orso, in arte Capo Plaza, si è fatto conoscere dal grande pubblico con "Giovane fuoriclasse " che racconta la parabola di successo di un ragazzo di strada, a soli vent'anni con il primo album dal titolo "20", uscito nel 2018 e certificato disco d'Oro in due settimane, si è imposto all'attenzione della scena rap italiana diventandone uno dei più rilevanti esponenti.

Pubblicità

Capo Plaza sarà in concerto in Sicilia il 25 agosto nella Valle dei Templi di Agrigento, nell'ambito del festival "Il mito nella Valle dei Templi " organizzata dalla Fondazione Teatro Valle dei Templi coordinata da Enzo Bellavia, e il 26 agosto a Villa Bellini a Catania, data organizzata da Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita. I suoi testi parlano di redenzione e di meditazione e mandano un messaggio preciso: se credi in te stesso potrai raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. In scaletta i brani più rappresentativi del rapper come "Tesla", "Panama" e "Pookie", diventati veri e propri tormentoni e i brani contenuti nell'ultimo album targato 2021 "Plaza", diventato disco di Platino in meno di due mesi e che vanta importanti collaborazioni internazionali e quella con il suo grande amico Sfera Ebbasta.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA