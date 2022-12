Capodanno in Sicilia, ecco i concerti di fine anno

Le piazze siciliane sono pronte, a suon di musica, a salutare il “vecchio” anno per accogliere il 2023. C'è grandissima attesa per ascoltare dal vivo i propri beniamini in testa a tutte le classifiche musicali italiane. Stasera, dopo due anni di “stop” forzato, centinaia di migliaia di persone ritorneranno “in presenza” a festeggiare l'inizio di un nuovo anno. Un countdown senza mascherine e distanziamento. Tutti insieme ad accogliere i prossimi dodici mesi, augurandosi che “il meglio deve ancora venire”.

A Palermo, in piazza Politeama, Francesco Gabbani (il papà artistico della “scimmia nuda che balla”), gli Shakalab e la Sicily Pop Orchestra, con la partecipazione di Mario Incudine e Alessio Bondì, saranno i protagonisti del concerto della notte di San Silvestro. Francesco Gabbani darà vita ad un vero e proprio concerto che durerà circa un’ora e mezza (inizio pochi minuti dopo le 23, poi 10 minuti di pausa per il count-down, per riprendere con altri 45 minuti di grande musica) con una scaletta con le canzoni più energiche, positive e divertenti. In apertura, le esibizioni di Esdra, Bruna e Kid Gamma. La serata sarà presentata e condotta da Sergio Friscia e Ylenia Totino.

A Catania, in piazza Duomo, dopo il successo del “Festival Curtigghiu”, il palco accenderà le luci sulla notte di Capodanno con Giusy Ferreri, palermitana di origine da sempre molto legata alla Sicilia, che farà ballare e cantare a suon di tormentoni. La cantautrice palermitana sarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Sul palco della serata anche Bellamorea, Dinastia, Santi Scarcella Zapato Small Combo e la conduzione di Ruggero Sardo. Si ballerà fino a tarda sera con il dj set dal sapore rock della storica radio catanese Radio Delfino.

Ospite d'eccezione per il Capodanno ad Agrigento è Achille Lauro che salirà sul palco di piazza Marconi per brindare al nuovo anno in compagnia delle sue hit più famose. Ad esibirsi con uno special dj set una delle icone punkrocker, più famosa del momento. Achille Lauro conta milioni di visualizzazioni streaming sulle piattaforme digitali e altrettante di videoclip dei brani. C'è grande attesa anche per assistere dal vivo ad un probabile cambio di look. I suoi abiti, insieme alla sua musica, lo hanno reso un personaggio polivalente ed eclettico. Sul palco, insieme a lui, si alterneranno Lello Analfino, i Tinturia e Riccardo Gaz, mentre la conduzione della serata verrà affidata a Silvio Schembri. Tra i protagonisti anche Pablo DJ con il format “Giovedì all’italiana“.

A Piazza Duomo a Siracusa ritorna il Capodanno in piazza per festeggiare insieme e in sicurezza l'arrivo del 2023. A partire dalle ore 23 insieme all'inconfondibile voce di Mimmo Contestabile, si saluta il 2022 che ci lascia per dare il benvenuto al nuovo anno. Neri a pois, Dela roca, Mosaiko saranno i gruppi che si esibiranno in concerto. A seguire, dj set con Dj Lino Bottaro e Dj Giacoia Pierluigi.

Ultimo dell'anno in grande stile anche a Messina. Dopo il successo del live dei Negramaro, sarà la volta, in piazza Duomo, dell'Orchestra italiana di Renzo Arbore con il maestro che sarà in collegamento video con la piazza messinese.

Pronti i festeggiamenti per il nuovo anno anche in piazza San Giovanni a Ragusa. La notte di San Silvestro le luci si accenderanno sulla musica dal vivo. Dopo un dj set con artisti del luogo, in piazza arriverà la voce di Radio Deejay Roberto Ferrari. Dal 1989 è conduttore radiofonico con il suo programma “Ciao Belli”, un vero cult nel mondo musicale.

Countdown anche in piazza Duomo a Taormina con un dj set che andrà avanti tutta la notte. A Taormina, stamattina alle ore 11,30 al Teatro Antico ci sarà uno show delle Christmas Ladies. Domani alle ore 19 al Palazzo dei Congressi è in programma il “Concerto di Capodanno” dell'Orchestra a Plettro Città di Taormina.

