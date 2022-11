Castiglione di Sicilia, il borgo che ha ospitato le riprese del film "I racconti della domenica"

Dal 10 novembre nelle sale cinematografiche italiane il film del regista catanese Giovanni Virgilio dal titolo “I Racconti della Domenica”, a cura di MovieSide, Rai Cinema, con il contributo del Ministero della Cultura, Sicilia Film Commission. C’è grande fermento nel piccolo borgo ai piedi dell’Etna che durante il 2021 e per diversi mesi è stato trasformato in set cinematografico e ha visto coinvolgere nelle riprese diverse decine di comparse locali e maestranze del luogo per coadiuvare lo staff durante le riprese. La produzione del film qui si è avvalsa del patrocinio dell’Amministrazione comunale, dove il sindaco Antonio Camarda ha sottolineato in più occasioni come l’iniziativa costituisce una grande opportunità per il borgo e tutto il territorio, visto che nel film si esaltano alcuni dettagli storico-architettonici e paesaggistici che caratterizzano il centro storico, costituendo una preziosa vetrina promozionale per Castiglione. In queste ore cresce quindi l’attesa per vedere il film e sono diversi i gruppi di cittadini che si stanno organizzando per raggiungere le varie sale cinematografiche del catanese dove assistere alla “prima” proiezione. Alcune scene del film sono state effettuate in Calabria a Serra San Bruno.

Pubblicità

La trama è una storia ambientata in un piccolo centro di provincia, con sottotitolo “La storia di un uomo che, cresciuto senza un padre, è diventato il padre di tutti i suoi cittadini”. Francesco Giuffrida è un bambino nella Sicilia degli anni intorno alla Seconda Guerra Mondiale. Il padre è partito per l'America per mantenere da lontano la famiglia, la madre vuole sottrarre i suoi due figli ad un destino segnato come il suo: dunque manda Francesco in collegio e suo fratello Antonio in seminario, affinché diventino l'uno medico, l'altro prete. Il bambino sopravvive ai tedeschi e alle bombe e arriva a frequentare l'università, ma pochi esami prima della laurea rimane folgorato dalla prospettiva di entrare in politica per cambiare la situazione dei suoi concittadini. Con il sostegno della Democrazia Cristiana diventerà sindaco del paese, efficiente e amatissimo.

Nel cast : Alessio Vassallo, Stella Egitto, Paolo Briguglia, Vincent Riotta, Nino Frassica, Francesco Foti, Raffaele Cordiano, Rita De Donato, Irene Maiorino, Plinio Milazzo, Federica De Benedittis, Francesca Della Ragione, Cosimo Coltraro, Pino Torcasio, Gabriele Finocchiaro

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA