Catania, a Villa Bellini tutto pronto per il concerto di Fabri Fibra

Come recita nel suo celebre brano “Vip in Trip”, Fabri Fibra è tanta roba. L'attesa sta per finire. Stasera, 3 agosto, alle ore 21, la villa Bellini di Catania è pronta ad accogliere il “Caos Live Festival 2022” di Fabri Fibra. Grazie ad una organizzazione di PuntoeaCapo e Sotto il Vulcano, è l'occasione giusta per ascoltare dal vivo i brani che hanno fatto di Fabri Fibra uno dei pilastri della cultura Hip Hop del nostro paese.

Durante il live Fibra e il suo fidato dj Double S ripercorreranno i successi che hanno segnato i 20 anni di carriera del rapper italiano a partire da “Dalla A alla Z” e “Applausi per Fibra” passando per “Pamplona” e “Tranne te” fino ad arrivare a “Propaganda” con Colapesce Di Martino (per settimane ai primi posti della classifica Earone e già certificato Platino) e il nuovo singolo “Stelle” con la collaborazione di Maurizio Carucci (cantautore e frontman degli Ex-Otago). Un insieme di brani che fanno parte dell’ultimo disco di Fabri Fibra “Caos” (disco certificato Platino che è stato stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica italiana).

«Cosa porterò sul palco? La risposta è semplice, uno show rap - così ha raccontato alla vigilia del tour Fabri Fibra.- Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il Dj e un microfono. Se c’è una cosa che mi piace di questa musica, da fan, è andare ai concerti e sentire le canzoni riproposte esattamente come le ho sempre ascoltate su disco. Io voglio dare ai miei fan questa stessa sensazione, la stessa che cerco io quando vado a sentire gli altri artisti. Sul palco voglio che siano le parole e le basi ad avere il maggior spazio e questa formazione mi dà la sensazione di far respirare meglio i testi. Il rap mi ha veramente dato tanto. Oggi voglio essere d’esempio per tutti quelli che vogliono seguire la strada del rap».

Caos è un modo per mettere ordine dove c’è disordine. La tappa catanese di Fabri Fibra verrà aperta da Francesco Dub e Cocobeatz. Impossibile mancare ad uno degli appuntamenti più attesi della grande musica italiana a Catania. Biglietti disponibili on line, punti vendita e al botteghino del concerto dalle ore 18. Chiusura anticipata Villa Bellini ore 16.00 - Apertura porte e botteghino ore 18.00 -inizio spettacolo ore 21.00– ingresso unico via Etnea. La società organizzatrice dell'evento ha comunicato che è vietato sostare nelle vie di accesso, nelle vie di fuga e nelle scale. In caso di necessità, utilizzare le vie di fuga segnalate e seguire le indicazioni degli addetti alla sicurezza. È vietato utilizzare bottiglie e lattine. All’inizio ed alla fine dello spettacolo utilizzare le vie di accesso e di esodo, evitando assembramenti. Invitiamo a seguire le istruzioni del personale di sicurezza che gestirà il flusso d’uscita.

All’interno della venue non sarà consentito: introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro, plastica e alluminio. Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza. Sarà data massima attenzione alla sicurezza del pubblico, grazie al presidio delle Forze dell’Ordine e della security, alle quali il pubblico potrà fare sempre riferimento, nell’ottica della collaborazione a tutela comune e ai fini dell’ordinario svolgimento dello spettacolo.

