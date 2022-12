Catania, al Bellini l'omaggio a Lucio Battisti in chiave jazz con (tra gli altri) Fabrizio Bosso

Attesa al Teatro Massimo Bellini di Catania per l'evento “Pensieri e parole” omaggio a Lucio Battisti in programma il 23 dicembre alle ore 20,30. Vedremo 5 talentuosi jazzisti: Fabrizio Bosso alla tromba, Javier Girotto col suo sax, Furio Di Castri al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte e Mattia Barbieri alla batteria che con la voce e l’estro teatrale di Peppe Servillo frontman degli Avion Travel che intraprenderanno un viaggio alla scoperta del più intimo e lirico cantautore italiano. Lucio Battisti ha scritto una delle pagine più belle della storia della musica italiana.

Sarà più di un omaggio, ma un percorso per emozionare e che si snoderà attraverso le sue canzoni più famose, arrangiate da Javier Girotto: “Il mio canto libero”, "Penso a te”, “Fiori rosa”, Mi ritorni in mente”, “Io vivrò senza te”, "fiori di pesco”, “la canzone del sole”, Emozioni”, “La collina dei ciliegi”, “Acqua azzurra , acqua chiara “”I giardini di marzo”, “Ancora tu”, “Una giornata uggiosa”, “Con il nastro rosa”, “Il nostro caro Angelo”,” Una donna per amico”, “Non è Francesca” e altri successi che continuano a suscitare emozioni, una carrellata di ritmi avvolgenti e trascinanti per uno spettacolo unico proposto da “Olimpo Eventi”.

