Al Teatro Bellini l'atteso evento "Il cinema di Ennio": omaggio al grande genio della musica

È attesissimo a Catania il grande evento “Il cinema di Ennio“, dedicato al grande compositore cinematografico, direttore d’orchestra, arrangiatore, autore di canzoni e di ben 500 colonne sonore.

Pubblicità

70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e ha meritato 6 nomination e 2 oscar, 3 grammy, 4 golden globe, 1 Leone d’oro. Insomma un grande genio che ha fatto la storia della musica e ha incantato il pubblico di tutte le fasce d’età. Per questo non poteva mancare un doveroso omaggio a questo colosso.

Dopo il successo riscontrato a Zafferana nella kermesse “Etna in scena” e allo “Stupor mundi" di Enna, festival di musica d’autore sui luoghi federiciani, ritorna a grande richiesta “Il cinema di Ennio” (presentato da Eventi Olimpo a cura di Peppe Truscia) il prossimo 29 settembre alle ore 21 al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, grazie all’Orchestra giovanile e al Coro del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, con la direzione dei maestri Giuseppe Romeo e Carmelo Crinò, che terranno un concerto imperdibile in una nuova veste, arricchito dalle splendide coreografie di Manola Turi e dalla presenza dei danzatori del MT Ballet Company.

Uno spettacolo potente, magico, emozionante, con un’imponente presenza scenica costituita da cento cantori e un’ottantina di orchestrali che accompagneranno quasi per mano il pubblico in un viaggio nel mondo del grande Ennio Morricone. Ascolteremo musiche e composizioni del grande maestro che hanno fatto innamorare intere generazioni e che sono rimaste nella memoria di tutti per la loro capacità evocativa, per le emozioni che hanno saputo suscitare.

Del nutrito repertorio che sarà eseguito ascolteremo alcuni dei più grandi successi: “Mission”, “Giu la testa”, “La piovra”, “Metti una sera a cena”, ”La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo cinema paradiso”, “Legami”, “Il segreto del Sahara”, “Sacco e Vanzetti”, “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, “Canone inverso”, “Biano rosso e verdone “, “Il clan dei siciliani “, “Il buono, il brutto, il cattivo “, “Per un pugno di dollari”, “C’era una volta il west”, “C’era una volta in America”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA