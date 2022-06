Catania, ecco il Lungomare Fest: una maxi palestra in riva al mare

Un ricco ventaglio di eventi ed iniziative, soprattutto di carattere sportivo, per colorare e animare a Catania l’edizione Lungomare Fest di domani, 5 giugno, l’ultima in modalità diurna prima di quelle serali che si protrarranno per diverse domeniche.

Pubblicità

La manifestazione, promossa dal Comune e da numerose organizzazioni promozionali e dell’artigianato che hanno risposto positivamente all’appello di promuovere iniziative nel lungomare roccioso pedonalizzato, coincide con la Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni, rappresentato dal segretario provinciale di Catania e vicario regionale Enzo Falzone, che con l'Amministrazione comunale e in particolar modo con l’assessore allo Sport Sergio Parisi ha voluto che anche quest’anno si celebrasse proprio nell’edizione Lungomare Fest di Catania, in contemporanea con numerose altre città italiane.

A partire dalle 10 tutto il lungomare si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per attività motorie e esibizioni con 10 Federazioni sportive e tre enti di promozione sportiva quali Asi, Csen e Csi, con tante discipline sportive: Volley, Calcio, Badminton, Rugby, Hockey, Baseball, Bike MTB, Bastone Siciliano, LaserRun e Motoria, Ju Jitsu, Rotellistica, Tamburelli, Triathlon e altro ancora.

Nel programma del Lungomare Fest non mancheranno esposizioni di prodotti artistici e artigianali a cura delle associazioni 'Pulci di Città' e 'Non solo Festè. Tra gli eventi in programma 'La salute scende in piazzà, a cura dell’Associazione italiana studenti di odontoiatria, lo stand di intrattenimento e trucco e parrucco gratuito a cura degli allievi e docenti dell’Associazione Euroform e, per la prevenzione della salute, lo screening a cura di San Marco Donatori Sangue Ets.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA