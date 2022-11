Vinili, che passione! Torna a Catania la Fiera del disco

La Fiera del Disco arriva a Catania! Un evento attesissimo per una full immersion tra i vinili a 33 e 45 giri, i MIX, e i CD.

Pubblicità

Il vinile è storia, è cultura, è passione. Numerose le ristampe di dischi storici, quali Pink Floyd, Beatles, Eagles, Springsteen, ma anche vinili di artisti italiani come Renato Zero, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori.

L’area eventi della struttura ospiterà gli stand in cui saranno in vendita oltre 10mila pezzi provenienti dalle collezioni di 30 espositori di tutta Italia specializzati nei vari generi musicali: dalla musica metal, al punk, a quella psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, alla musica classica, cantautorato italiano e molti altri. La kermesse siciliana fa parte del circuito nazionale de «Il circo dei vinili», promosso da Ernyaldisco, con circa 40 tappe. «Siamo gli unici in Italia a organizzare fiere su tutto il territorio con la collaborazione degli espositori più qualificati ed esperti», spiega Marco Massari di Ernyaldisco. Durante la Fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Sarà inoltre possibile acquistare oggetti musicali da collezione, come merchandising dedicato, libri e poster, e assistere agli eventi correlati organizzati in occasione della Fiera.

Sabato 3 dicembre, alle 17, è in programma la presentazione del volume 'I vestiti della musica' di Paolo Mazzucchelli, un viaggio tra le copertine dei dischi dei Beatles, tra cui il famigerato 'Yesterday & today" con la famosa 'butcher cover' del 1966 che, con ogni probabilità, è tra le rarità musicali maggiormente ricercate al mondo: secondo gli esperti la quotazione può raggiungere anche i 100mila dollari!

Ovviamente saranno i vinili da collezione i protagonisti assoluti della Fiera. In particolare, a Catania giungeranno copie del mitico 'Sticky fingers' dei Rolling Stones, disco del 1971 con la copertina originale disegnata da Andy Warhol raffigurante dei jeans con una vera cerniera. E poi il vinile più raro dei Queen: 'Queen Rocks' (dal valore di 400 euro) e il primo self titled di Elvis Presley uscito negli Stati Uniti, il mix di 'Over and over' di Madonna nella sua versione originale con copertina pubblicata esclusivamente in Italia o TNT degli AC/DC con copertina esclusiva per la Nuova Zelanda fino al famosissimo 'Black Album' di Prince o l’edizione americana di 'Division Bell' dei Pink Floyd con vinile azzurro trasparente oppure la rarissima edizione originale di 'Neffa & i messaggeri della Dopa', un disco del 1996 divenuto praticamente introvabile.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA