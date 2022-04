Catania, Ultimo in concerto l'11 e il 12 luglio

"Ultimo" all'anagrafe artistica, non di certo nella sua giovane e intensa attività di musicante, numeri superlativi che nel breve di qualche stagione ha spiazzato ogni scetticismo, ponendo dischi nelle vendite e concerti sold out.

La bella stagione 2022 è la scansione di tempo per riassestare un fermo durato due anni, il ragazzo romano è pronto per lo start, avendo caricato un bagaglio di canzoni che il suo pubblico conosce bene, un bagaglio centellinato traccia per traccia al pubblico siciliano nei due concerti di Catania, 11-12 luglio allo Stadio Massimino.

