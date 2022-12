Cher dice addio alla madre Georgia Holt

NEW YORK, 11 DIC - "Mom is gone": mamma se ne è andata. Così la leggenda del pop Cher ha annunciato la scomparsa della madre, Georgia Holt. Attrice, cantante, cantautrice e modella, la Holt aveva 96 anni e aveva dato alla luce la sua molto più famosa figlia quando ne aveva 20. Cher era molto legata alla madre e negli ultimi tre anni era stata attentissima a con contrarre il Covid per paura di contagiarla. In settembre, quando Georgia era stata ricoverata in ospedale per una polmonite, si era scusata con i fan per essere stata assente sui social. Poi però sembrava che Georgia si fosse ripresa. Georgia Holt è nota per ruoli in programmi come 'The Adventures of Ozzie and Harriet', 'I Love Lucy' e 'Jane Wyman Presents the Fireside Theater' con la prima moglie di Ronald Reagan. Era anche apparsa in vari film tra cui 'A Life of Her Own','Watch the Birdie', 'Grounds for Marriage' e 'Father's Little Dividend'. Negli anni 80 aveva registrato un album country, 'Honky Tonk Woman', uscito solo nel 2013 con un duetto con Cher intitolato 'I'm Just Your Yesterday', sono solo il tuo ieri. Lo stesso anno era stata al centro di un documentario: 'Dear Mom, Love Cher'. E l'anno dopo, nel 2014, aveva partecipato come giudice assieme al nipote Chaz Bono, lui stesso un trans, a una puntata del reality trans 'Drag Race' di Ru Paul. La Holt era nata in Arkansas da una mamma di solo 13 anni. Si era sposata e aveva divorziato sei volte, ma dal 1976 viveva con il partner Craig Spencer. Il padre di Cher, John Paul Sarkisian, l'aveva risposata nel 1965, ma dopo solo un anno avevano divorziato di nuovo.

