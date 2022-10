Chris Martin malato, rimandati concerti dei Coldplay in Brasile

ROMA, 05 OTT - "A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico di riposare per le prossime tre settimane". E dunque "con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all'inizio del 2023". Lo annunciano sui social i Coldplay, attualmente in tour con il loro nuovo album Music of the spheres. "Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni - avvvertono -. A tutti in Brasile che non vedevano l'ora di questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per qualsiasi delusione e inconveniente e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris". La band è comunque "ottimista sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l'ora di riprendere il tour il prima possibile. A tutte le persone interessate, per favore accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto".

