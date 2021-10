Ciak in Sicilia, da Harrison Ford a Can Yaman tutti nell'Isola per girare film e serie tv

La Sicilia grande set. In grado di ospitare la mega produzione hollywoodiana di “Indiana Jones” e la serie tv per Amazon con Luigi Lo Cascio, un film con Geraldine Chaplin sulle Madonie e il nuovo bello Can Yaman in una serie tv. Si gira da Siracusa a Palermo, passando per Noto e Makari. Il set più famoso e gigantesco è quello di “Indiana Jones 5” con la star Harrison Ford. Riprese a Siracusa e Cefalù, passando dal Trapanese (si parla dello Stagnone, di Segesta e Marsala). Nel frattempo Ford ha giocato a pallone e mangiato spaghetti nell’albergo che lo ha ospitato a Siracusa, è andato a vedere il mare e ha assaggiato un gelato a Cefalù passeggiando in centro. E a sorpresa è passato da Paternò per un rapido pranzo da Oltrepane Forno cama, gastronomia e dolceria tra lo stupore generale.

Pubblicità

«Giovedì scorso verso l’una si sono fermate due auto scure e sono scesi Harrison Ford e una attrice (forse la coprotagonsita del film Phoebe Waller-Bridge, ndr) accompagnati dalle guardie del corpo - racconta il proprietario, Adriano Corsaro - Una commessa ha riconosciuto l’attore. Si sono seduti in un tavolino a pranzare con le guardie del corpo a tenere lontani i curiosi. Fuori intanto c’era il finimondo». «Ford è vegetariano - riprende Corsaro - Hanno mangiato pizza alla Norma, verdure grigliate, paste di mandorla e nostri dolci tipici, totò e rame di Napoli». Il divo? «Gentilissimo e alla mano, alla fine ha fatto una foto con lo staff. È molto atletico, ha 79 anni ma è uscito di corsa, in formissima. Ora tutti vogliono la pizza che ha mangiato Harrison Ford!».

A Palermo intanto sono iniziate le riprese del film del regista Roberto Andò sulla fotografa Letizia Battaglia, interpretata da Isabella Ragonese. Nei giorni scorsi è stata girata la scena dell’omicidio di Mattarella. A fine ottobre, sempre a Palermo, ciak per la nuova fiction in otto puntate per Rai1 “Il generale dalla Chiesa” interpretato da Sergio Castellitto. E sempre in questo mese arriva Amazon con “The Bad Guy”, con Luigi Lo Cascio nei panni di un pm, Nino Scotellaro, e con Claudia Pandolfi, fiction prodotta da Indigo Film. Ha già scatenato le fan l’attore turco Can Yaman (sarà anche il nuovo Sandokan) che tra Palermo e Mondello sta girando con la siciliana Francesca Chillemi “Viola come il mare”, ispirato al romanzo “Conosci l'estate?” di Simona Tanzini, edito da Sellerio. Nel Trapanese e nell’Agrigentino si gira la nuova serie di “Makari”, con Claudio Gioè, Ester Pantano, Domenico Centamore e Tuccio Musumeci. Sulle Madonie, tra Petralia Sottana e Blufi, la regista Jessica Woodworth lavora a “Fortress” (Fortezza) con Jonas Smulders e Geraldine Chaplin, rilettura de “Il deserto dei Tartari” di Buzzati. Castiglione è il set de “I racconti della domenica” del regista catanese Giovanni Virgilio. Tra Noto e Ferla, Beppe Fiorello girerà “Stranizza d’Amuri”, un film liberamente ispirato all’omicidio di una coppia gay di Giarre, avvenuta nel 1980.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA