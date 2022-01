Claudia Sala e il "mondo dei balocchi" dedicato a Natale Mondo

La memoria è un sostantivo da qualche decennio utilizzato, inflazionato, per discutere di segnali che hanno segnato le nostre giornate in modo indelebile.

Pubblicità

II migliore atteggiamento consiste nel tenerla viva durante le quotidianità, evitando di farla uscire fuori dai cassetti al pari di una festività.

Oggi scriviamo di Natale Mondo, agente di polizia, prestava i suoi servizi a fianco del vice questore Ninni Cassarà, ucciso dalla mafia il 14 gennaio del 1988, stesso anno di nascita per Claudia Sala, cantante palermitana, anche lei nativa dell'Arenella, protagonista di una canzone e relativo video dal titolo "Il mondo dei balocchi".

Un girato ambientato tra il quartiere periferico di Palermo e il Teatro Massimo, prodotto da Gianfaby Production, curato dal regista siciliano Claudio Colomba, realizzato per quanto concerne l'aspetto musicale dalla presenza di Pippo Pollina, musicista che vanta una sua credibilità nazionale ed europea, Francesco Moneti e Diego Scaffidi dei Modena City Ramblers, gruppo presente in tutte le lotte di causa civile, il video presente su "You Tube", elogia impegno, nobiltà delle persone che hanno lottato e lottano per le cause del nostro paese

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA