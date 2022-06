Con Parco Nivea nuova vita per giardino Pippa Bacca a Milano

MILANO, 07 GIU - A Milano un' area verde pubblica di oltre 2.700 metri quadrati sarà rigenerata con nuove piante e con un'area giochi rinnovata con arredi ecosostenibili, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria, mitigare il clima e incrementare la biodiversità. Questo grazie all'iniziativa Parco Nivea che prevede la riqualificazione e il sostegno del giardino milanese 'Pippa Bacca': l'oasi green WWF in via Tommaso Da Cazzaniga a due passi da Brera. La riqualificazione dell'oasi, sostenuta da WWF e Comune di Milano è progettata con il supporto di Green City Italia. "Parco Nivea, che mira a restituire alla città un nuovo spazio completamente riqualificato, pensato per essere vissuto da tutti, a partire dalle famiglie - ha sottolineato Andrea Mondoni, General Manager Southern Europe di Beiersdorf -, contribuisce a consolidare la nostra missione per il clima e a rafforzare il nostro impegno nella promozione di comportamenti sostenibili e responsabili per un impatto sul pianeta sempre più positivo". La riqualificazione del giardino 'Pippa Bacca' sarà caratterizzata dalla rigenerazione delle aree verdi di oltre 2.700 metri quadrati del giardino comunale, che sarà rivitalizzato e implementato da numerose specie arbustive ed erbacee dalle funzioni assorbenti in grado di fissare la CO2 e trattenere le principali sostanze chimiche inquinanti presenti nell'aria. Il giardino verrà poi arricchito da un'area giochi completamente rinnovata e da arredi urbani costruiti in materiali ecosostenibili per favorire occasioni di socialità e condivisione. "Il giardino, che confina con la Casa degli Artisti, avrà a breve un nuovo aspetto, un'area giochi rinnovata e sempre più diventerà un luogo del quartiere e dei suoi abitanti oltre che del ricordo dell'artista Pippa Bacca tragicamente scomparsa nel 2008", ha sottolineato l'assessore al Verde e Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi. I giardini intitolati all'artista Pippa Bacca ospitano la sede del WWF Lombardia.

