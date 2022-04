Concerto per la pace in Ucraina al Teatro antico di Taormina

Sarà il Teatro Antico di Taormina ad ospitare il prossimo 30 aprile il «Concerto per la pace» del pianista ucraino Alexey Botvinov e della lituana New Ideas Chamber Orchestra (Nico), diretta dal compositore Gediminas Gelgotas. Si sarebbe dovuto tenere lo scorso 14 aprile Teatro dell’Opera di Kiev. Lo spettacolo di solidarietà di Taormina, che vedrà impegnata la Croce Rossa Italiana per la raccolta di fondi da destinare ad aiuti umanitari per il popolo ucraino, è stato ribattezzato 'Sound of peace for Ukraine'. Sarà ad ingresso gratuito e trasmesso in streaming video.

Il Parco Archeologico Naxos Taormina, tramite la direttrice Gabriella Tigano, ha dato la disponibilità dell’uso del Teatro Antico. Il concerto è organizzato da Sicily Lifestyle e Baltic Winds (onlus lituana impegnata in progetti umanitari) e realizzato con il supporto della Città di Vilnius e il patrocinio del Comune di Taormina. Sponsor tecnico Videobank che per l’evento di beneficenza internazionale curerà le riprese video e la distribuzione sulle piattaforme digitali per lo streaming.

"Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto di questo concerto di beneficenza al Teatro Antico - commenta Gabriella Tigano - e contiamo sulla sensibilità dei visitatori italiani e stranieri per supportare con aiuti umanitari la popolazione ucraina». "Siamo tutti grati alla Sicilia - osserva Gediminas Gelgotas - per la decisione di ospitare questo concerto nella storica città di Taormina e mostrare così il suo sostegno all’Ucraina dilaniata dalla guerra ed al suo popolo». Il sindaco Mario Bolognari sottolinea che «Taormina intende così esprimere la sua solidarietà al popolo ucraino» ed è «orgogliosa di poter contribuire alla realizzazione di questo concerto per la pace e per la relazione tra arte e impegno civile».

