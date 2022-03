I Pinguini Tattici Nucleari a Villa Bellini

Tutta colpa di una birra scozzese, all'origine della loro carta d'identità artistica timbrata nel 2010 in quel della provincia di Bergamo, loro area di provenienza, primi trascorsi, i festival per mettersi in evidenza, le prime incisioni autoprodotte, il verbo "non mollare mai", perennemente presente nel loro pensiero.

Pubblicità

La svolta al bivio in direzione Festival di Sanremo, anno di grazia 2020, presenziano con un brano dai chiari e ben precisi lineamenti, "Ringo Starr", trovando un terzo posto nella graduatoria finale, rampa di lancio verso una popolarità inaspettata.

L'anno in corso è lo scenario del "Dove eravamo rimasti" tour, concerti sold out, polverizzati i biglietti in vendita nel giro di poche ore, i "Pinguini Tattici Nucleari" saranno sul palco del "Wave Summer Music 2022", il 16 luglio - Catania Villa Bellini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA