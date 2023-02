Costa Smeralda è in rada, countdown per Festival Sanremo

SANREMO, 05 FEB - La nave da crociera Costa Smeralda è giunta in rada a Sanremo nelle prime ore della mattinata: parte così il conto alla rovescia per il prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio). Costa Smeralda ospiterà un palcoscenico sul mare con concerti e collegamenti con il teatro Ariston. Il programma si apre martedì prossimo con Salmo poi Fedez (mercoledì), Gue Pequeno (giovedì), Takagi e Ketra (venerdì) e ancora Salmo (sabato). Il via alla 73/ma edizione del Festival sarà dato domani sera con i fuochi d'artificio. Alle 18.45 circa verranno accese le luci sul molo lungo 500 metri del Porto Vecchio che creeranno effetti luminosi di diversa intensità. Poi l'accensione scenografica della nave Costa Smeralda, un spettacolo con giochi di luce e di colori che illuminerà l'orizzonte sanremese. Poi spazio allo spettacolo pirotecnico musicale, con una danza di luci che utilizzerà la musica come accompagnamento. La colonna sonora dei fuochi sarà composta da brani di Domenico Modugno ("Nel blu dipinto di blu"), Lucio Battisti ("Un'avventura"), Albano ("Felicità"), Mia Martini ("Almeno tu nell'universo"), Daniele Silvestri ("Salirò"), Il Volo ("Grande Amore"), Francesco Gabbani ("Occidentali's karma") e dei Maneskin ("Zitti e buoni").

