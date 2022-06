Da Siani a De Sica, i volti del cinema per un'estate in sala

ROMA, 29 GIU - Una bimba che irrompe nella narrazione e che ne viene felicemente travolta, Christian De Sica che l'accoglie, Alessandro Siani che le offre "o'popcorn", Paola Cortellesi nel ruolo di una misteriosa maschera che le consegna il biglietto per la magia, in un turbinio di voci, suoni, colori, emozioni. Realizzata con Anica, Anec e Cinecittà torna con l'estate la campagna del ministero della Cultura guidato da Dario Franceschini, per sostenere il cinema in sala e nelle arene, con un corto che vede protagonista una folla di attori del cinema italiano da Ficarra e Picone a Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher, Stefano Fresi, Aurora Giovinazzo, Claudia Napolitano, Alessandro Siani, Luka Zunic, Christian De Sica e Ferzan Ozpetek. Diretto da Vincenzo Alfieri, che lo ha scritto insieme a Federico Mauro, anche questo secondo capitolo, così come il primo che fu presentato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia, si accompagna a uno slogan, "Torna a sognare a occhi aperti. Quest'estate vai al cinema". "Il miC investe con convinzione nel settore dell'audiovisivo che, soprattutto in Italia, sta avendo grandi risultati in termini di crescita e sviluppo", sottolinea Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, "Il contribuito dello Stato non ha dimenticato le sale cinematografiche e, proprio per questo, il miC ha promosso una grande campagna di comunicazione per invitare le persone ad andare al cinema quest'estate. In sala si vive un'esperienza unica, le sale sono il luogo migliore dove vivere la magia del cinema". Lo spot verrà promosso su quotidiani, tv, radio e sui profili social istituzionali del ministero e dei partner coinvolti, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e Tik Tok.

