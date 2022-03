Dagli Stones a Vasco, la grande estate dei live

ROMA, 27 MAR - Finalmente ci aspetta una stagione intensa di concerti, anche se al momento resta l'incertezza sulla capienza. Uno degli eventi della stagione sarà lo show dei Rolling Stones il 21 giugno allo stadio San Siro di Milano. Il 24 maggio scatta il nuovo tour di Vasco Rossi: prima data a Milano all'Ippodromo, poi il 28 maggio Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il 3 giugno Firenze, Visarno Arena, l'11 e 12 giugno Roma, Circo Massimo. Il 4 giugno il grande concerto raduno di Ligabue a Campovolo (Reggio Emilia), i concerti negli stadi di Ultimo (cinque Bibione, 11 e 12 Firenze stadio Artemio Franchi, il 17 giugno Ancona, il 22 Torino stadio Olimpico, tre luglio Bari, sette Pescara, 11 e 12 Catania, 17 Roma Circo Massimo, 23 e 24 Stadio San Siro Milano), Cesare Cremonini (9 giugno Lignano Stadio Teghil, 13 giugno Milano Stadio San Siro, 15 giugno Torino Stadio Olimpico, 18 giugno Padova Stadio Euganeo, 22 giugno Firenze Stadio Artemio Franchi, 25 giugno Bari Stadio Arena Della Vittoria, 28 giugno Roma Stadio Olimpico, 2 luglio Imola), Marco Mengoni (14 giugno Codroipo, Villa Manin, 19 giugno Milano, Stadio San Siro, 22 giugno Roma, Stadio Olimpico), Muse (17 giugno Firenze Rocks, Visarno Arena), Kendrick Lamar (il 23 al Milano Summer Festival), Pearl Jam il 25 a Imola, Alicia Keys il 28 al Mediolanum Forum di Assago (MI). Il 18 giugno all'Olimpico di Roma va in scena la prima data del tour Venditti-De Gregori; a luglio il 7 a Ferrara, il 10 a Lucca, il 12 a Verona, il 14 a Marostica, il 16 a Cattolica, il 18 Treviso, il 24 Palmanova, per proseguire poi in agosto il 19 a Fasano, il 21 a Lecce, il 23 a Roccella Jonica, il 27 e 28 agosto Taormina. Una sola data per i Muse, il 17 giugno alla Visarno Arena di Firenze. I Maneskin il 23 giugno a Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio al Circo Massimo di Roma. Il 2 luglio comincia il Jova Beach Party 2022: si parte di Lignano Sabbiadoro (due appuntamenti), poi Marina di Ravenna (8-9 luglio), Aosta Gressan (13 luglio), poi Albenga Villanova (17 luglio), Marina di Cerveteri (23-24 luglio), Barletta (30-31 luglio), Fermo (5-6 agosto), Roccella Jonica (12-13 agosto), Vasto (19-20 agosto), Castel Volturno (26-27 agosto) e Viareggio (2-3 settembre).

